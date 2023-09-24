Каменских, Полякова и Kalush: 8 лучших осенних хитов этой недели

На этой неделе украинская музыкальная копилка пополнилась неожиданным дуэтом от Насти Каменских и SWOIIA, а также песней от Оли Поляковой в новом образе. Обо всех песнях этой осенней недели читайте ниже.

24 Канал собрал главные музыкальные новинки на этой неделе. Среди них и треки знаменитых исполнительниц и песни от молодых украинских певцов и певиц.

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Оля Полякова

Певица в новом образе представила клип на песню автора Ольги Бажаны "У твоїх обіймах". Режиссером нового видео стал Алан Бадоев – это его первая работа по началу полномасштабного вторжения. Она исполнена в минималистическом стиле и полна символизма. В начале Оля Полякова лежит на безграничной кровати, которую через несколько секунд поглощает воронка. Героиня певицы пытается выбраться из ловушки, и когда ей это, наконец, удается, идет искать своего любимого мужчину на поле боя.

Оля Полякова – "У твоїх обіймах": смотрите видео онлайн

Kalush и "Скрябин"

Группа придала новое дыхание песне Андрея Кузьменко "То є Львів". Это как "саундтрек" города Льва: положительная история о городе, в который всегда хочется возвращаться. Видео на песню снято во Львове с участием почетного гражданина города – Илька Лемко. Олег Псюк поделился, что захотел добавить свой вклад в трек, чтобы его слушало молодое поколение.

Kalush и "Скрябин" – "То є Львів": смотрите видео онлайн

NK & SWOIIA

Певицы спели в неожиданном дуэте и презентовали трек "Сяйво". Как заявляют артистки, он наполнен чувственностью и верой в светлое будущее. Артистки спели вместе, чтобы напомнить о рассвете в жизни. Видео на эту песню создал клипмейкер Герман Ненов.

NK & SWOIIA – "Сяйво": смотрите видео онлайн

ALEKSEEV

ALEKSEEV изменил свое мнение по поводу переводов русскоязычных хитов и удивил поклонников новой версией нашумевшей песни "Океанами стали". Теперь фаны могут насладиться треком в новом формате благодаря украинской адаптации. Хит уже становится вирусным в тиктоке, поэтому ALEKSEEV рад тому, как публика восприняла новую версию его композиции.

ALEKSEEV – "Океанами стали": смотрите видео онлайн

GOLUBENKO

Романтический певец презентовал песню "Запитай", посвященную теме любви и важности открытого и искреннего общения между партнерами. По мнению автора, отношения расцветают, когда каждый в паре готов слушать и слышать, выражать чувства и делиться поддержкой. Композиция звучит в романтическом и спокойном ритме.

GOLUBENKO – "Запитай": смотрите видео онлайн

STASYA

Харизматическая исполнительница, покорившая всех тренеров на "Голосе страны", представила свой новый чувственный трек "Босі". Песня рассказывает историю двух сердец, почувствовавших любовь. Трек несет главную мысль: любовь может преодолеть даже самые сложные препятствия жизни.

STASYA – "Босі": смотрите видео онлайн

Klavdia Petrivna

Звезда тиктока презентовала дебютный альбом – это мини-альбом под названием "Бережи мене". Klavdia Petrivna объяснила, что это личный ежедневник, который артистка положила на музыку. Альбом посвящен изменчивости и турбулентности жизни каждой современной украинки.

Klavdia Petrivna – "Бережи мене": слушайте песню онлайн

Natisa Gogol

Певица представила трек Love for Real – это песня о любви от влюбленной девушки. Как обещает исполнительница, сочетание лирики и музыки с нежным вокалом и ретро-звучанием отличает трек и погружает в гипнотическую атмосферу. Автором песни стал легендарный американский певец и композитор Грегори Дарлинг. Главный месседж песни – верить в любовь. Вместе с синглом певица представила экранизацию на песню. Режиссером видеоработы стал Юрий Движон.

Natisa Gogol – Love for Real: смотрите видео онлайн