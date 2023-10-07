Полякова, Монатик: 14 топовых музыкальных новинок октября, которые вы должны услышать

Оля Полякова, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Монатик – и это только несколько имен украинских артистов, представивших музыкальные новинки на этой неделе. Просматривайте и слушайте полную подборку новых треков дальше.

24 Канал собрал лучшие музыкальные новинки, вышедшие на этой неделе. Среди них вы точно найдете что-то по своему вкусу и добавите к плейлисту.

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Оля Полякова

Легенды шведской музыки Army Of Lovers впервые за 10 лет выпустили первую песню. Приглашенной звездой в дуэте стала украинская звезда Оля Полякова. Музыканты представили общий трек Love is blue.

Army Of Lovers и Оля Полякова – Love is blue: смотрите видео онлайн

Монатик

Исполнитель "отремонтировал" еще один свой хит. Он представил на украинском языке лирическую песню "Сильно". Также Монатик перевыпустил клип. К слову, его режиссером стала номинантка на Грэмми Таня Муиньо.

Монатик – "Сильно": смотрите видео онлайн

SHUMEI

Музыкант презентовал поклонникам новую романтическую композицию "Волосся". В песне отражены чувства, бушующие в сердце человека, когда он влюблен. Также SHUMEI выпустил атмосферный клип.

SHUMEI – "Волосся": смотрите видео онлайн

Alyosha и Vlad Darwin

Музыканты сотрудничают уже более 13 лет. После возвращения в Украину певица презентовала уже вторую песню – и это оригинальный дуэт с Владом Дарвиным. Композиция "Причастя" объединила в себе звучание итальянского диско и элементы госпеля.

Alyosha и Vlad Darwin – "Причастя": смотрите видео онлайн

OXANA TRACH

Певица представила премьеру – это новая композиция "Душу". По словам певицы, ей хотелось написать песню о настоящей любви, которая не заставляет страдать, а каждый день вдохновляет и успокаивает. На песню ее вдохновил муж Николай, слушающий песни возлюбленной на фронте. OXANA TRACH показала мужчину в клипе.

OXANA TRACH – "Душу": смотрите видео онлайн

Панас Буйный

Музыкант впервые представил трек "Тьоща" на разогреве концерта Оли Поляковой. Песня нашла своих ценителей, поэтому сейчас артист полноценно представил этот хит об отношении зятя к своей теще.

Панас Буйный – "Тьоща": смотрите видео онлайн

GG ИграйГород

Этноелектропроект представил свой новый трек "Милий", над которым музыканты работали еще до полномасштабного вторжения. Музыкальной базой для песни стала народная песня "Шумлять верби". Она рассказывает о разлуке влюбленных из-за войны.

GG ГуляйГород – "Милий": смотрите видео онлайн

REYA

Певица Анастасия Рэй выпустила новую песню "Замок з піску", которую посвятила истории токсической любви. Этот трек знакомит с реалиями жизни – пустых обещаний о хорошем будущем, ссорах и разводах.

REYA – "Замок з піску": смотрите видео онлайн

Wellboy

Лейбл Papa music продолжает производить продукты от имени Антона Вельбоя. В сети появился мультипликационный клип на новую песню "Очі" о творческом пути Wellboy. Лейбл добавил, что больше не намерен участвовать в "грязных играх".

Wellboy – "Очі": смотрите видео онлайн

Также лейбл представил новую работу проекта Wellboy – это песня "Вовча ягода", которая рассказывает об отношениях двух влюбленных, но имеет скрытый смысл. Клип создан в стиле нашумевшего фильма Барби. Заметим, что в видео снялся не сам Антон Велбой – его лицо появилось благодаря дипфейку.

Wellboy – "Вовчі ягода": смотрите видео онлайн

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Музыканты представили акустическую версию песни "Дим", основная версия которой набрала более 6 миллионов просмотров за 2 месяца. Также группа анонсировала на 2024 год акустический мини-тур по Украине, в котором будут исполнять песни с симфоническим оркестром.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Дим": смотрите видео онлайн

TEREN

Украинская певица презентовала дебютный альбом "Не на часі". Артистка обещает, что пластинка полна смыслов, несмотря на то, что ее название довольно самоиронично. Туда вошло 6 треков, среди которых главным является "Валькірія".

TEREN – "Валькірія": смотрите видео онлайн

Cherry Blossom Dry

Группа, которая работает вместе более 10 лет, презентовала новую работу Hysteria. Это история о том, что проходил каждый из музыкантов. Мораль трека в том, что нужно иметь смелость откровенно говорить о своих переживаниях.

Cherry Blossom Dry – Hysteria: смотрите видео онлайн

ILLAI

Украинский музыкант выпустил вторую авторскую композицию "Байдуже". Эта песня о любви, которая может радикально изменить жизнь каждого человека.

ILLAI – "Байдуже": смотрите видео онлайн