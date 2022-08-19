Оля Полякова впервые за полгода везет в Украину дочерей: "На этот раз меня взяли"

Певица Оля Полякова после нескольких месяцев эмиграции на самолете возвращается в Украину. В начале июля он уже был в Киеве, но без детей. Теперь она едет туда с Машей и Алисой.

О том, что звезда увозит домой своих дочерей, Оля сообщила в сети утром, 19 августа. На опубликованных видео в старости она снимает девушек с большими чемоданами, которые радуются, что скоро приедут в свои комнаты. Вероятно, младшая Алиса уже останется в Киеве, ведь через 2 недели стартует обучение в школе.

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А вот старшая Маша, которая в этом году была выпускницей, поступила на обучение в Великобританию, поэтому для нее такое путешествие будет непродолжительным.

"Наконец-то меня на этот раз взяли", – говорит счастливая Маша в видеоролике своей маме.

Оля Полякова ранее рассказывала, что ее старшая дочь будет учиться у BMus в Лондоне в Великобритании. Им предложить "безусловное" место в год времени (интегрированная степень). Певица признавалась, что из-за войны нет средств на обучение дочери. Маша стремилась учиться в знаменитом колледже Беркли, однако год там стоит около 40 тысяч долларов.

Добавим, что Оля уже была в Украине в начале июля – она давала концерт в метро Киева. До этого она несколько месяцев жила на вилле во Франции у своей подруги-россиянки – журналистки Ники Белоцерковской. Певица просила Зеленского, чтобы он предоставил ее коллеге гражданство Украины, что вызвало возмущение в соцсетях.