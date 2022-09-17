"Продам квартиру и купим киоск": Оля Полякова рассказала, как мама предлагала ей открыть бистро

Из-за войны все артисты потеряли работу. Если весной Оля Полякова объездила Америку с концертным туром, то последние два месяца сидит без работы. Поэтому мама предложила ей продать квартиру в Виннице и открыть бистро.

В новом выпуске "Взрослых девочек" Оля Полякова и Маша Ефросинина подняли тему профессиональной трансформации. Певица заявила, что ее муж Вадим якобы до сих пор в терробороне, где ничего не платят, и она единственная кормилица в семье. Поскольку концертов нет, ее мама Светлана была готова продать квартиру, лишь бы дочь открыла свое дело.

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Как Оля Полякова чуть не открыла свое бистро

Моя мама мне говорит: "Оля, давай я продам квартиру в Виннице, мы с тобой купим какой-то киоск и будем делать там какое-нибудь бистро украинское". Я уже начала это продумывать, чтобы иметь то, что будет тебя кормить,

– рассказала Оля Полякова.

Однако эта идея быстро отпала, ведь артистка не знает, как вести бизнес, и их бистро быстро прогорело бы.

"Я поняла, что этот киоск, который мы откроем, через три месяца он прогорит, и мамина квартира уйдет в ж*пу, вот и все. Потому что я не бизнесмен, я ремесленник. Я умею дарить счастье, а все, что вокруг меня является бизнесом, делаю не я, делают люди, которые разбираются в бизнесе", – подчеркнула Полякова.

У меня маленький свечной заводик – это моя глотка, мои навыки, которые я выработала профессиональной жизнью. Я умею это, и я хочу этим зарабатывать деньги. Я буду, значит, работать больше, но я буду этим заниматься,

– рассказала Оля Полякова.

"Взрослые девочки" с Олей Поляковой и Машей Ефросининой: смотрите видео онлайн (о киоске Поляковой на 21:13)

Напомним, последние несколько лет мама Поляковой жила в россии с новым мужчиной, и только в апреле ей удалось уехать за границу. Она поселилась с дочерью во Франции в доме ее подруги-россиянки Ники Белоцерковской. Сама певица говорила, что это был челлендж и испытание от Боженьки.