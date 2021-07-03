Оля Фреймут позировала в кружевном боди: соблазнительный кадр из Греции
Источник:инстаграм Оли Фреймут
Оля Фреймут с семьей проводит лето в Греции. Вместо откровенных фото на пляже она публикует соблазнительные кадры из гостиничного номера. Звезда позировала в черном боди с кружевными вставками.
Всегда сдержанная Оля Фреймут поразила почти 700-тысячную инстаграм-аудиторию новым смелым фото. В роскошном номере 5-звездочного отеля в Греции она блистала в элегантном боди, под которое не надела бюстгальтер.
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Знаменитость похвасталась идеальной фигурой в черном одеянии, которое просвечивало в зоне декольте. Белые кружевные вставки добавили соблазнительному боди аристократического шарма, без которого не обходится ни один образ Оли Фреймут.
Откровенный аутфит ведущая довершила двумя колье, а волосы собрала в низкий пучок, оставив пряди впереди. Она позировала без косметики, захватив публику свежестью и изящными чертами лица.
"Жизнь в гостиницах. Идеальная жизнь", – написала телезвезда.
Оля Фреймут в кружевном боди / Фото из инстаграма телезвезды
Из-за соблазнительного кадра Олю Фреймут засыпали комплиментами:
- "Как можно оставаться в такой волшебной форме";
- "Красивая";
- "Хорошо выглядите";
- "Ты, как всегда, невероятна".