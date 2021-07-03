Оля Фреймут позувала в мереживному боді: спокусливий кадр з Греції

Оля Фреймут з сім'єю проводить літо в Греції. Замість відвертих фото на пляжі вона публікує спокусливі кадри з готельного номера. Зірка позувала в чорному боді з мереживними вставками.

Завжди стримана Оля Фреймут вразила майже 700-тисячну інстаграм-аудиторію новим сміливим фото. У розкішному номері 5-зіркового готелю в Греції вона красувалась в елегантному боді, під яке не одягла бюстгальтер.

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Знаменитість похизувалася ідеальною фігурою в чорному вбранні, яке просвічувалося в зоні декольте. Білі мереживні вставки додали спокусливому боді аристократичного шарму, без якого не обходиться жоден образ Олі Фреймут.

Відвертий аутфіт ведуча довершила двома кольє, а волосся зібрала в низький пучок, залишивши пасма попереду. Вона позувала без косметики, захопивши публіку свіжістю і витонченими рисами обличчя.

"Життя в готелях. Ідеальне життя", – написала телезірка.

Оля Фреймут у мереживному боді / Фото з інстаграму телезірки

За спокусливий кадр Олю Фреймут засипали компліментами: