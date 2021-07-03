Оля Фреймут позувала в мереживному боді: спокусливий кадр з Греції
Джерело:інстаграм Олі Фреймут
Оля Фреймут з сім'єю проводить літо в Греції. Замість відвертих фото на пляжі вона публікує спокусливі кадри з готельного номера. Зірка позувала в чорному боді з мереживними вставками.
Завжди стримана Оля Фреймут вразила майже 700-тисячну інстаграм-аудиторію новим сміливим фото. У розкішному номері 5-зіркового готелю в Греції вона красувалась в елегантному боді, під яке не одягла бюстгальтер.
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Знаменитість похизувалася ідеальною фігурою в чорному вбранні, яке просвічувалося в зоні декольте. Білі мереживні вставки додали спокусливому боді аристократичного шарму, без якого не обходиться жоден образ Олі Фреймут.
Відвертий аутфіт ведуча довершила двома кольє, а волосся зібрала в низький пучок, залишивши пасма попереду. Вона позувала без косметики, захопивши публіку свіжістю і витонченими рисами обличчя.
"Життя в готелях. Ідеальне життя", – написала телезірка.
Оля Фреймут у мереживному боді / Фото з інстаграму телезірки
За спокусливий кадр Олю Фреймут засипали компліментами:
- "Як можна залишатися в такій чарівній формі";
- "Красива";
- "Гарно виглядаєте";
- "Ви, як завжди, неймовірна".