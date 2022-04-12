Оля Фреймут написала письмо эмигрантке, в котором узнает себя каждая украинка
Источник:инстаграмм Оли Фреймут
Украинская ведущая Ольга Фреймут опубликовала в сети "Письмо к себе в эмиграции", где призывает беречь себя, молиться, оставаться сильной, сохранять улыбку для детей и родных.
Телеведущая редко появляется в сети, однако не забывает поддерживать сограждан. Пока неизвестно, где находится женщина, однако, вероятно, за границей. Для себя и других украинок она написала важные строки под собственным черно-белое фото.
К слову Это же надо так ненавидеть людей, – Слава Каминская ответила на критику относительно ее выезда из страны.
Письмо к себе в эмиграции. Ты – украинка. Помни об этом, даже когда боль сильнее миллионов до этого пережитых болей – сохраняй стройность жизни. К тебе ежедневно прикованы взгляды множества глаз на чужих улицах. Случайные люди, для которых ты не случайна,
– говорит Фреймут.
Оля Фреймут обратилась к украинкам / Фото с инстаграмма ведущей
Полный текст письма:
"Ты – украинка. Помни об этом, даже если боль сильнее миллионов до этого пережитых болей – сохраняй стройность жизни. К тебе ежедневно прикованы взгляды множества глаз на чужих улицах. Случайные люди, для которых ты – не случайна. Даже сейчас, когда едешь усталая чужеземным метро, помни, что ты – украинка. Если не хочется есть, пить, одевать поглаженное, когда душа важнее тела, потому что тяжелее и болезненнее, каждое утро бодрствуй себя Иди в душ, завтракай, одевай чистое.
Не смущайся от ужаса ежесекундных новостей, вер в победу своего народа, в ВСУ – трать мысли на молитву за них, за 4-летнего Сашу, который пересекал с бабушкой Киевское море, и не пересек. Посвящай мысли на молитву за него и за сотни замученных детей и невинных украинцев, а не на твое индивидуальное горе. И держи спину ровно, как тебя учила твоя прабабушка, которая теперь часто снится и советует больше, чем успела за жизнь в твоем детстве.
Ты – украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной, даже когда хочется кричать. Люди вокруг донимают вопросами, раздражают интересом. Ты бы предпочла быть немой. Они приютили тебя в своей стране и очень сочувствуют, очень хотят помочь. Ты представляешь нацию. Сохрани улыбку для каждого. Свою, самую теплую, которой ты приветствовала знакомых на киевских улицах.
Твое материнство сейчас священно. Ты отчаявшаяся, растерянная и вместо карьеры – делаешь детям тосты. Забавляешься с ними в миллионы забав, чтобы они переживали детскую войну. А так хочется забиться угол и погрузиться в жалость. Тебе твоя жизнь кажется бессодержательной".
Реакция сети
Подписчицы Фреймут поблагодарили ее за откровенность и нужные слова в такое сложное время:
- "Оля, спасибо, ваши слова очень вдохновляют";
- "Ты украинка и к тебе приковано множество взглядов, как точно написано";
- "Спасибо! Невероятно актуальные, меткие слова. То, что сейчас, должно быть, нужно услышать каждой. Слава Украине!";
- "Спасибо очень за этот пост, такой мудрый, потому что иногда так хочется сорваться. И о словах "помни, что вернешься в Украину". Я в Лондоне сейчас, здесь украинских флагов больше, чем британских! Простые люди нас очень поддерживают";
- "Мудрые слова";
- "Очень актуально";
- "Проникновенно до слез.... Снова тихонько плачу... Слава Украине!";
- "Оля, ваши слова мотивировали сегодня сделать макияж и улыбнуться. Точно, я же украинка: гордая, красивая, несгибаемая, но приветливая, вежливая, заботливая. Такими нас должны видеть другие";
- "Метко, кстати, трогательно! Украина победит!"