Оля Цыбульская высмеяла артистов за "шароварщину": в сети пишут, что она троллит Каменских

Оля Цыбульская сняла смешное видео и показала, как звезды на ходу пишут песни со своими продюсерами. Чтобы все увидели, как они любят Украину, то обязательно лепят в текст и клипы калину, вышиванку, байрактары, леопарды и казаков.

Взамен старожилам шоу-бизнеса, которые после 24 февраля резко стали украинцами, Оля Цыбульская назвала молодых артистов, которые пишут песни без примитивных и устаревших стереотипов и не пиарятся на теме войны. Смотрите видео и узнайте их имена.

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Оля Цыбульская высмеяла коллег-артистов за "шароварщину"

"Дравствуйце. Мне нужен новый хит об Украине, чтобы все украинцы увидели, как я люблю Украину. Что нам для этого нужно? Калину. Ооой. И "ооой" тоже надо. Супер, дальше надо, чтобы была вышиванка, небо и поле с пшеницей. А ничего, что мы в Испании? Тогда только небо будем снимать... А может что-то типа "Ой, на леопардах наши казаки, в небе байрактары как птицы. Воробушек клюет калину, он как и я любит Украину". Гениально! Все готово. Завтра пишем под это минусовку, а теперь можно на обед! Кто что будет на обед? О, я бы съела борщик с салом. Точно! А как же мы писали песню об Украине и забыли о сале?" – пошутила Оля Цыбульская.

Все совпадение в видео с реальными героями – это только ваша фантазия,

– поспешила добавить артистка.

В подписи к шутливому видео Оля Цыбульская похвалила новых звезд, которые пишут модно, стильно, разно жанрово, "без клише и кринжевых подходов". В ее плейлист попали такие музыканты – YAKTAК, SHUMEI, DOVI, ROXOLANA, FIINKA, Диана Глостер, PhilIt, LAUD, Марина Круть, Anton Chilibi, MBreeze, KOLA, Adam.