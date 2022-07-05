Оля Цыбульская впервые за 4 месяца увиделась с мамой, находившейся в оккупации в Ирпене: видео

Война разлучила миллионы семей. Певица Оля Цыбульская с начала полномасштабного вторжения России не виделась с матерью. Теперь артистка невероятно счастлива, что может снова обнять самую родную.

Родители Оли Цыбульской жили в Ирпене и в первые дни войны находились дома. Им чудом удалось уехать из города, где оккупанты издевались над местным населением, пытали, безжалостно убивали.

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Оля Цыбульская встретилась с мамой

5 июля мама Цыбульской – Наталья отмечает день рождения. Звездная дочь невероятно счастлива, что может этот день провести с самой родной, снова обнять ее. В инстаграмме Оля рассказала, что они увиделись впервые с 23 февраля.

Мы не виделись с 23 февраля. Я очень соскучилась. Так сильно, что сложно подобрать слова и выразить эмоции. Я люблю тебя, мамочка. Какое счастье снова обнять тебя и сказать, после всего, что мы пережили: "С днем рождения, моя любовь!",

– написала Цыбульская под видео.

Встреча Оли Цыбульской с мамой: смотрите видео онлайн

Напомним, когда Наталья с мужем находились в квартире в Ирпене, в перерыве между обстрелами сняли для детей видео на случай, если их не станет. Тогда 10 дней с родными не было связи и Оля не знала, живы ли они. Квартиры в Ирпене ее родители больше не имеют, но, к счастью, они живы. Наталья и ее муж почувствовали, что такое пребывание в оккупации научились различать, что летит, куда летит. У их дома постоянно находились кадыровцы. Супругам удалось выехать из города, где над гражданским населением издевались русские военные.