Оля Цыбульская рассказала, выходила ли пьяной на сцену

На днях Оля Цыбульская раскритиковала Олега Кензова за концерт в Бердянске, на котором он вышел на сцену пьяный и матерился при детях. Сама певица никогда не выступала в нетрезвом состоянии. Все потому, что алкоголь нетипично действует на нее.

35-летняя Оля Цыбульская не принадлежит к числу тех звезд, которые полностью отказались от выпивки. Любимый алкоголь певицы – игристое вино, которым она время от времени скрашивает свои вечера. Если у одних после бокала просекко появляется азарт продолжить вечеринку, то артистку клонит в сон.

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От алкоголя я сплю. Я выпиваю бокал просекко, и я неинтересная – ни в постели, ни на сцене,

– откровенно призналась Оля Цыбульская.

Именно поэтому звезда никогда не выходила на сцену в нетрезвом состоянии. Более того, команда певицы ни за что не выпустила бы ее на публику пьяной, как это сделали помощники Олега Кензова на концерте в Бердянске.

"Если бы я выпила нормально, меня бы моя команда не выпустила на сцену, потому что это моя команда, мои люди. Здесь вопрос к команде Кензова, где были его друзья, почему его никто не взял за волосы и не закрыл в гримерке", – высказалась артистка.