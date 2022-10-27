Все иерархии рухнули, – Оля Цыбульская рассказала, как война разгромила шоу-бизнес

Хотя все артисты жалуются на отсутствие работы и гонораров, Оля Цыбульская считает, что сейчас идеальное время пробивать дорогу на большую сцену. Это потому, что война сравняла всех артистов и показала, кто есть кто без накрученных просмотров на ютубе.

Оля Цыбульская советует всем молодым артистам брать быка за рога и начинать карьеру. По ее словам, "надо напрячься, чтобы тебя увидели", но сейчас можно залететь в интернете и утереть нос звездам из так называемого первого эшелона. Все потому, что просмотры и прослушивание сейчас прозрачны.

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Цыбульская о том, как война разгромила шоу-бизнес

Все иерархии, символически существовавшие, рухнули. Война разгромила украинский шоу-бизнес. Есть такая доля позитива – я теперь захожу под клипы коллег своих, и там не девять лямов в сутки, а за месяц 235 тысяч просмотров. И все хорошо запели на украинском, полюбили свое. Ты смотришь на прозрачный рынок и можешь трезво оценивать конкуренцию, музыкальный материал, аранжировщиков, клипмейкеров и себя как артиста на рынке,

– иронически заявила Оля Цыбульская.

Оля Цыбульская о шоу-бизнесе во время войны: смотрите видео онлайн на 22:00

Оля Цыбульская о заработках в шоу-бизнесе

Даже во время войны в Оле Цыбульской плотный график, ведь она регулярно поет в госпиталях и на благотворительных мероприятиях, что организовывают "порядочные фонды, точно отдающие средства на Вооруженные Силы или на помощь переселенцам". Однако уже восемь месяцев все ее выступления бесплатны, так что с деньгами, как и у всех артистов, туго.

Я не буду жаловаться, как коллеги, что вся работа бесплатна, потому что так и есть, никого этим не удивишь. Сейчас война, и коммерция отпала, она изменила форму, ее стало гораздо меньше. Она больше в рекламных проявлениях, чем в выступлениях. Выступления вообще все бесплатны,

– рассказала Оля Цыбульская.