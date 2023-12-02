Жене будет неприятно, – Цыбульская рассказала показательную историю о Григории Решетнике
Источник:"Люкс ФМ"
Певица Оля Цыбульская высказалась об отношениях Григория Решетника с женой. Она рассказала случай, который продемонстрировал подлинное отношение шоумена к Кристине.
Исполнительница рассказала о случившемся на одной из свадеб. Звезда проводила праздник в Николаевской области вместе с Григорием Решетником.
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Оля Цыбульская о Решетнике
Оля Цыбульская вспомнила, как проходила у бассейна с Решетником и хостес. Тогда фотограф предложил им для оригинального кадра прыгнуть внутрь.
И Гриша говорит: "Нет, я не буду прыгать". И я понимаю, что он это сделал, потому что понимает – это ничего не значит, ничего не будет от того, что мы прыгнем в бассейн, мы поржем, это будет только видео, но, наверное, Кристина когда это посмотрит – ей будет неприятно,
– высказалась артистка.
Певица добавила, что у Григория и Кристины очень доверительные отношения: "Он настолько ее любит, что не хочет просто провоцировать. Она его не ущемляет, не вызванивает ему всю работу".
Кристина и Григорий Решетники / Фото из инстаграма шоумена
Что известно об отношениях Григория и Кристины Решетников
- Кристина и Григорий познакомились на телевидении. Этому помог их общий товарищ. Впоследствии ведущий пригласил девушку на боулинг. Она неохотно согласилась, но сейчас совсем не жалеет об этой встрече.
- Недавно звездная жена показывала архивное фото, на котором возникает уже в статусе невесты. Чтобы признаться, Григорий устроил романтический сюрприз.
- Сейчас супруги воспитывают троих сыновей – их зовут Иван, Дмитрий и Александр.