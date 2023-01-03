Очистился от приспособленцев, – Оля Цыбульская рассказала о перерождении шоу-бизнеса в Украине
Источник:Оля Цыбульская
Певица Оля Цыбульская высказалась об украинском шоубизнесе. Звезда счастлива от того, что он "очистился от приспособленцев".
Украинская певица Оля Цыбульская, которая на днях поделилась архивными фото, ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз. Один из таких вопросов касался того, счастлива ли сейчас артистка.
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Оля Цыбульская о шоу-бизнесе
Исполнительница ответила, что действительно испытывает счастье, потому что встретила в жизни хороших людей. Также она вспомнила об украинском шоу-бизнесе.
Я счастлива! Мне везет с людьми в жизни. Талантливыми и дружескими. А еще наш родной шоу-биз почти очистился от приспособленцев. Он впустил в свои двери море крутых молодых артистов, талантливых композиторов и музыкантов. Он перерождается. И это вдохновляет,
– поделилась певица.
Оля Цыбульская добавила, что за это сражалась с коллегами еще до 24 февраля, когда это было не в тренде. "Он расцветает культурно, возвращается к идентичности и миксируется с современными трендами. Мы боролись за это всеми силами. Когда это было не модно, не бралось в ротацию и не приносило московских гонораров. Артисты с искренней любовью к Украине не только с 24 февраля, а с рождения".
Почему счастлива Оля Цыбульская / Фото с инстаграм-сториз
Что раньше говорила Цыбульская о шоу-бизнесе
- Еще осенью прошлого года Оля признавалась, что ее возмущала реакция общества на то, что все артисты начали массово "завертаться во флаги" после 24 февраля. В то время как за кадром остались другие – те, кто никогда не рвался в Россию и творил украинскую музыку.
- В то же время Цыбульская подчеркивала, что все иерархии в шоубизнесе рухнули. Теперь все ее коллеги находятся в равном положении. "Есть такая доля позитива – я теперь захожу под клипы коллег своих, и там не девять лям в сутки, а за месяц 235 тысяч просмотров. И все хорошо спели по-украински, полюбили свое. Ты смотришь на прозрачный рынок и можешь трезво оценивать конкуренцию, музыкальный материал, аранжировщиков, клип-мейкеров и себя как артиста на рынке".