Он был в ТрО, – Оля Цыбульская честно ответила, боится ли ее муж идти служить

Муж Оли Цыбульской находился в терробороне в начале полномасштабного вторжения. Но пока он не служит, хотя готов получить повестку.

Исполнительница откровенно рассказала, что ее муж Сергей не боится получить повестку и уйти на фронт служить. Но волнение на этот счет есть у нее.

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Я боюсь, потому что он не боится. Я, конечно, как мама и жена, как любая женщина боюсь,

– поделилась Оля Цыбульская.

Муж Цыбульской был в ТРО

Певица напомнила, что в начале полномасштабного вторжения ее муж был в теробороне вместе с соседями. Но супружество выехало на Запад Украины, когда российские танки вошли в Киев и были уже совсем недалеко от их дома.

Оля Цыбульская добавила, что уже говорила с мужем по теме войны. Если повестка придет, он не будет прятаться, ведь нужно принимать реалии.

"Он знает, что это может быть, мы говорили на эту тему. Он говорил: да, если она придет, конечно, мы здесь. Многие придумали, как уехать, убежать, спрятаться. Никто не скрывается. Он здесь, работает, его видно и слышно. Он говорит: это наша вот такая жизнь, реальность, будем принимать реальность такую, какая она есть", – отметила певица.

Интервью с Олей Цыбульской: смотрите видео онлайн