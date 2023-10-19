Виконавиця відверто розповіла, що її чоловік Сергій не боїться отримати повістку та піти на фронт служити. Та хвилювання з цього приводу є в неї.

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Я боюсь, тому що він не боїться. Я, звичайно, як мама і дружина, як будь-яка жінка боюсь,

– поділилась Оля Цибульська.

Чоловік Цибульської був у ТрО

Співачка пригадала, що на початку повномасштабного вторгнення її чоловік був у теробороні разом з сусідами. Але подружжя виїхало на Захід України, коли російські танки зайшли в Київ та були вже зовсім недалеко від їхнього дому.

Оля Цибульська додала, що вже говорила з чоловіком на тему війни. Якщо повістка прийде, він не буде ховатися, адже треба приймати реалії.

"Він знає, що це може бути, ми говорили на цю тему. Він казав: так, якщо вона прийде, звичайно, ми тут. Багато хто придумав, як виїхати, втекти, сховатись. Ніхто не ховається. Він тут, працює, його видно і чути. Він каже: це наше ось таке життя, реальність, будемо приймати реальність таку, яку вона є", – зауважила співачка.

Інтерв'ю з Олею Цибульською: дивіться відео онлайн