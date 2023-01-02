Похудела на 15 килограммов – Оля Цыбульская показала свои архивные фото

Украинская певица Ольга Цыбульская поделилась с поклонниками своими архивными фото. Она показала, как выглядела после похудения.

Украинская певица Оля Цыбульская опубликовала архивные фото в инстаграм-сториз на своей странице. Она поделилась с поклонниками кадров, где она позировала после похудения.

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Оля Цыбульская показала архивные фото

Исполнительница поделилась фотографией, на которой она позирует через год после рождения сына. Тогда она похудела после родов и одела роскошное платье с перьями.

"Здесь я год в статусе мамы. Новогодний корпоратив во дворце "Украина". Я наконец-то похудела после родов и начала себе нравиться. К этому вечеру платье на мне вручную перьями обшивали пять мастериц".



Архивные фото Оли Цыбульской / Фото с инстаграм-сториз

Также Оля показала откровенное фото, сделанное после похудения на 15 килограммов. "2019 год. Я похудела на 15 кило после того, как снова нажрала лишний вес. Решила сделать эти съемки, чтобы запомнить молодость и состояние, в котором кайфую от себя".



Архивные фото Оли Цыбульской / Фото с инстаграм-сториз

Добавим, о своем похудении рассказывала реперка Alyona Alyona. Осенью она призналась, что с начала года похудела на 20 кг. Она сделала это не ради цифры на весах, а для комфорта. Но продолжила ли звезда свой путь – неизвестно.

"Планирую на столько еще похудеть к Новому году. Почему так – хочу, чтобы мне стало немного легче. Я изменила некоторые привычки, поэтому оно идет само собой и поэтому у меня нет никаких целей. Но я не планирую становиться суперхудой, это не мой путь. Дело в комфорте, не в каких-то планках, или еще почему-то".