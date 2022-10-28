Я довралась сама себе, – Оля Цыбульская вспомнила, как на месяц загремела под капельницу

Оля Цыбульская поддержала инициативу "Моя сила" и рассказала травмирующую историю, как "забила" свое психологическое здоровье. Звезда призналась, что в июле месяц пролежала под капельницей, потому что делала вид, что все хорошо.

Оля Цыбульская запостила в инстаграм архивное видео, которое сняла после того, как четыре дня не могла встать с кровати. Тогда она еще не догадывалась, почему внезапно заболела, а когда загремела под капельницу, все пазлы сошлись.

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Почему Оля Цыбульская загремела под капельницу на месяц

Я довралась сама себе, когда постоянно пыталась делать вид, что у меня все хорошо. Просыпалась утром, записывала мотивирующие сторис вам, обзванивала родных и близких, бодрым голосом уверяла, что все ок. Категорически запрещала себе плохие мысли и теряла себя настоящую где-то между тремя точками после фразы "я должна быть сильной для...". Организм просто сказал "так, стоп", и я загремела под капельницу на месяц,

– рассказала Оля Цыбульская.

Она добавила, что по исследованиям Минздрава более 90% украинцев имели проявления хотя бы одного из симптомов посттравматического стрессового расстройства, поэтому призвала всех уделять внимание своему психологическому здоровью.

Где не будем стоять – выстоим. Береги себя ради будущего всей страны,

– подчеркнула Оля Цыбульская.