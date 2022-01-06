Оля Цибульская трогательно поздравила сына с днем рождения: забавные фото
Источник:инстаграм Оли Цибульской
Украинская певица Оля Цибульская 6 января отмечает день рождения сына. Звезда поздравила его с 7-летием и опубликовала забавные кадры из повседневной жизни.
6 января сыну украинской певицы Оли Цибульской исполнилось 7 лет. Звезда поздравила Нестора не только вживую, но и на странице в инстаграме.
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Оля Цибульская поздравила сына с 7-летием
Исполнительница посвятила сыну трогательную публикацию, в которой рассказала об увлечениях 7-летнего Нестора.
Тонкая душа и большое доброе сердце. Музыкальный эксперт и изобретатель. Безграничная любовь и величайшее счастье. Серьезный бизнесмен, шеф-повар, архитектор, современный артист и путешественник. Писатель и художник,
– написала Оля Цибульская.
"Ты можешь все, умеешь все, имеешь все, чтобы море по колено. Будь здоров, не бойся ошибаться, бери этот мир за чуб", – пожелала звезда сыну.
Также Оля Цибульская опубликовала серию забавных фото с сыном, которых раньше не было в сети.
Оля Цибульская с сыном / Фото из инстаграма звезды
Заметим, что в прошлом году Нестор пошел в школу в первый класс. Однако звездный сын часто пропускал занятия. К примеру, в октябре родители взяли его с собой в поездку в Нидерланды. Оля Цибульская рассказывала, что писать Нестор еще научится, а путешествия всегда способствуют развитию. К тому же, парень часто возвращался из школы с вирусами.
Текст публикации Оли Цибульской
Поздравляй нас! Нестору 7.
Сыночек, с Днем Рождения. Наш талантливый котик и сладкая булочка. Любитель плато элитных сыров и бургундских улиток. Тонкая душа и большое доброе сердце. Музыкальный эксперт и изобретатель. Безграничная любовь и величайшее счастье. Серьезный бизнесмен, шеф-повар, архитектор, современный артист и путешественник. Писатель и художник. Ты можешь все, умеешь все, имеешь все, чтобы море по колено. Будь здоров, не бойся ошибаться, бери этот мир за чуб. Мама и папа.