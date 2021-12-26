Оля Цибульская рассказала, почему разговаривала на русском и как пряталась в маске Скандала

На шоу "Маска" рассекретили финалистов. Под маской Скандала скрывалась Оля Цибульская. Звезда поделилась впечатлениями после завершения шоу.

Знаменитая украинская певица Оля Цибульская приняла участие в шоу "Маска" и спряталась под персонажем "Скандала". Это было настоящим шоком для звездных детективов и поклонников звезды. Поэтому они расспросили артистку о ее впечатлениях от проекта.

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Знали ли об участии близкие и почему не украинский язык

Певица рассказала, что никто из ее родных не знал об участии в загадочном проекте. Сыну Нестору звезда тоже не рассказала о своей маске, поэтому наблюдала за его забавной реакцией. Она призналась, что разговаривала на русском языке, чтобы всех запутать.

Если бы я разговаривала на родном языке, вы бы меня отгадали в первом эфире. Поэтому я говорила на другом языке и даже репетировала акцент,

– поделилась Цыбульская.

Оля добавила, что в каждом эфире Скандал должен был звучать по-разному. Поэтому исполнительница каждый раз тренировала свой голос и испытывала разнообразные манеры.

Оля Цибульская о сложностях на "Маске"

По словам знаменитости, высоченные каблуки были чуть ли не самой меньшей сложностью. Поскольку костюм сковывал все движения.

Сам каркас маски был металлический и почти не давал двигаться. Двигать я могла только руками. Шлем иногда сползал так, что Скандал терял все ориентиры. Но я в восторге от костюма,

– призналась Оля Цибульская.

Рассказала певица и о том, как должна была скрывать свою личность на съемочной площадке. О ней не мог знать никто, кроме личного помощника. Участники носили черные худи, маски на всю голову и балаклаву. Они общались шепотом или же показывали все жестами.

"Я выходила на сцену и делала свою работу в тандеме с режиссерской командой, которая не знала, кто в маске. Режиссер постановок обращался ко мне "уважаемый скандал" и озвучивал задачи на сегодня. Я могла отвечать только жестами. И мы всегда понимали друг друга. Это максимальный профессионализм. Команда "Маски" делала все для того, чтобы секрет "Маски" оставался секретом", – подчеркнула звезда.

Оля Цибульская о "Маске" / Фото из инстаграм-сторис

Напомним, 25 декабря состоялся финальный выпуск шоу "Маска".