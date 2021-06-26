Известная украинская певица Оля Цибульская проводит часть теплого лета в солнечной Турции. Заодно звезда участвует в откровенных фотосессиях и будоражит воображение поклонников. Она опубликовала новые фото на личной странице в инстаграме.

Жарко Оля Цибульская выпятила грудь на пляже: сексуальные фото из отпуска

Горячие фото Оли Цибульской

Знаменитость обольстительно позировала перед камерой на фоне красивых локаций. Позади Оли Цибульской было видно голубое море и небо.

Для новой соблазнительной съемки певица примерила белый кроп-топ на завязках с объемными рукавами и откровенным декольте, который удачно подчеркивал пышный бюст. Также Оля Цибульская выбрала ярко-красную юбку длины макси с вырезом до самых бедер, что акцентировало на стройных ножках и добавляло образу перчинки.

Звезда соединила эротический наряд с бежевыми босоножками на высоком каблуке и массивной подошве. Она дополнила образ золотыми серьгами-кольцами и шляпой, а также сделала синий маникюр.

Артистка распустила волосы и уложила их пляжными волнами. На лице Оля Цибульская сделала нежный макияж. Она подчеркнула глаза тушью и накрасила губы персиковым блеском.

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