Артистка присоединилась к числу украинцев, которые для летнего отдыха выбрали Турцию. Она отправилась в место, где можно насладиться не только морским отдыхом, но и горным.

Горячее Оля Цибульская засветила аппетитную грудь в купальнике с разрезом: жаркие селфи из Турции

Горячие фото Цибульской в купальнике

Знаменитость обольстительно позировала на камеру, сидя на лежаке на фоне гор и моря. В Турцию Оля взяла много купальников, поэтому каждый день загорает в другом. На новых фотографиях, которые звезда распространила на своей странице в инстаграме, она позировала в бикини, состоявшем из черных трусиков с высокой посадкой и черно-бежевого бюстгальтера с глубоким вырезом.

Бюстгальтер обнажил пышную грудь телеведущей, что и придало образу сексуальность. Короткие волосы Цибульская собрала сверху и завязала кружевной резинкой. На лицо она не наносила косметику. Среди аксессуаров дополнила пляжный look солнцезащитными очками и лаконичными серьгами-кольцами.



Оля Цибульская в купальнике на пляже / Фото из инстаграма Оли Цибульской



Оля Цибульская в купальнике на пляже / Фото из инстаграма Оли Цибульской