Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская рассмешила поклонников забавным и одновременно эротичным роликом. Звезда показала, как увеличила грудь с помощью салфеток.

Источник: Инстаграм Оли Цыбульской

Артистка в очередной раз порадовала многотысячную аудиторию подписчиков на личной странице в Инстаграме сексуальным контентом. Она сняла соблазнительное видео, где показала, как увеличивает грудь.

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Оля Цибульская обладает замечательным чувством юмора и неоднократно демонстрировала это в сети. Исполнительница решила показать поклонницам, как можно быстро и дешево увеличить грудь с помощью подручных средств.

Цибульская позировала в гримерке в соблазнительном образе. Она встала перед зеркалом в соблазнительном боди бежевого цвета и красном гольфе. Короткие волосы звезда уложила в эффектную прическу, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках. Среди аксессуаров на Оле были маленькие серьги-кольца.

Певица шутливо отметила, что во время карантина нет корпоративов и нет денег на пластическую операцию у известного хирурга Эдгара Каминского. Она обратилась к мужчине и показала, как с помощью салфетки дешево можно увеличить размер груди.