Оля Цибульская отдыхает в Нидерландах: редкое фото с мужем

Украинская певица Оля Цибульская вместе с сыном и мужем отправилась в Нидерланды. Исполнительница давно ждала маленького отпуска, поэтому сейчас сполна наслаждается им с самыми родными.

Несколько дней назад артистка рассказала, что летит с сыном в Нидерланды. Однако тогда не рассекретила, что в путешествии есть еще и ее муж, которого всегда скрывает от общественности.

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Оля Цибульская с родными в Нидерландах

На личной странице в инстаграме, за которой следят 783 тысячи пользователей сети, звезда обнародовала несколько атмосферных фото из путешествия. Судя по геолокации, снимки артистка сделала в Роттердаме.

На первом кадре она крепко обнимала мужчину, которого сфотографировала сзади. Также на снимке изображен сын знаменитости – Нестор. На лицах звездной мамы и ее потомка сияла улыбка. Они оба рады такому времяпрепровождению.



Оля Цибульская с мужем и сыном в Нидерландах / Фото из инстаграма певицы

Также Цибульская опубликовала фотографии с Нестором, на которых позировала в одном из заведений Роттердама и на улицах города. Видно, что в путешествии Оля предпочитает комфортную одежду, отдыхает от ежедневных причесок и макияжей.



Оля Цибульская с сыном в Нидерландах / Фото из инстаграма певицы



Оля Цибульська с сыном в Нидерландах / Фото из инстаграма певицы