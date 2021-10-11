Оля Цибульская объяснила, почему ее сын прогуливает школу

В этом году сын Оли Цибульской Нестор пошел в первый класс. Однако звезда не принадлежит к числу тех мамочек, которые запрещают пропускать школу. В октябре семья, не дожидаясь осенних каникул, улетела в Нидерланды.

35-летняя Оля Цибульская по собственному опыту знает, что путешествия – это развитие. Так, звезда не стала подстраивать отпуск под каникулы сына, а разрешила ему прогулять школу.

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Мы полетели на отдых на несколько дней, чтобы переключиться и отдохнуть от писанины. Немножко прогуляли. Думаю, путешествие ему в плюс, а буквы писать мы еще научимся,

– пояснила Оля Цибульская.

Отметим, вместе с мужем и 6-летним Нестором певица отдохнула в Нидерландах . Ее семейный отпуск и в самом деле длился всего несколько дней.

Знаменитость добавила, что не в восторге от того, что сын пошел в школу. В этом виноваты не ранние подъемы и даже не домашние задания, а вирусы, с которыми он регулярно возвращается домой.

"Сейчас мы проходим период, когда все дети обмениваются вирусами. Это психологически очень сложно. Опять какая-то температура, опять мы что-то принесли домой, но ему нравится. Там много друзей, много девушек", – рассказала Оля Цибульская.

Оля Цибульская с сыном в Нидерландах / Фото из инстаграма певицы