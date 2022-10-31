Ефросинина и Бедняков потроллили Бузову, которая приперлась в Донецк с коробками и камерами

Прокремлевская певица Оля Бузова приехала в оккупированный Донецк якобы с гуманитарной миссией. Она на камеру разгружала коробки и бубнила о том, что "пока кто-то говорит, она делает". Мимо этого шоу для федеральных каналов не прошли Маша Ефросинина и Андрей Бедняков.

Ольга Бузова стала главной героиней сюжетов на пропагандистских телеканалах. Она приехала в оккупированный Донецк, чтобы подержаться за коробки, в которых, по ее словам, гуманитарка для местных, и, конечно же, делала это на камеру. Над этой проделкой "многофункциональной персоны" посмеялись Ефросинина и Бедняков.

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Ефросинина "разнесла" Бузову за гуманитарку в Донецке

Значит, в Донецке гундит Ольчик. Привезла камеры и грузовик с коробками. Привезла дядю-подсказчика и невыученный текст,

– остро прокомментировала Ефросинина.

Ефросинина потроллила Бузову за гуманитарку в Донецке / Фото с инстаграм-сторис

Она считает, что как только Россия упадет, такие, как Бузова, сразу же "запоют", что их заставляли танцевать под дудку Путина и переться на оккупированные территории Украины гуманитаркой.

"Знаете, о чем я думаю, глядя на этих выпердышей медиа-пропаганды? О том думаю, где бы сейчас купить то противорвотное средство, которое сможет подействовать, когда при развале режима РФ, они все начнут раскаиваться? Когда потечет блеяние "нас заставили", "у нас не было выбора", "мы всегда любили украинский народ и просим у него прощения за все", – высказалась телеведущая.

Маша Ефросинина еще в начале войны подсчитала, что если бы хотя бы 20 блогеров или звезд миллионников выступили против войны, в России поднялось бы более 200 миллионов граждан. Однако так называемые селебрити прогнулись под режим.

Ефросинина потроллила Бузову за гуманитарку в Донецке / Фото с инстаграм-сторис

Андрей Бедняков тоже отреагировал

Шоумен унизил запроданку Бузову и спросил, не забыла ли она загранпаспорт при пересечении границы. Телезвезда, кстати, незаконно попала в Украину, ведь после концертов в оккупированном Россией Крыму фигурирует в базе "Миротворец".

Заслуженная артистка трех букв снова в Донецке. А штамп в паспорте о пересечении границы поставила?

– написал Андрей Бедняков в инстаграм-сторис.

Бедняков потроллил Бузову за гуманитарку в Донецке / Фото из инстаграм-сторис