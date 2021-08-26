Олимпийский призер Стас Горуна стал новым участником "Танцев со звездами": забавное видео

Серебряный призер Олимпиады-2020, каратист Станислав Горуна стал звездным участником нового сезона "Танцев со звездами". Мужчина принял вызов от эпатажного исполнителя MELOVIN. Также он пожелал партнерше много терпения.

Каратист ошеломил поклонников неожиданной новостью. Станислав выйдет на главный паркет страны и продемонстрирует свои хореографические способности.

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Стас Горуна – участник "Танцев со звездами"

Совсем недавно спортсмен покорил Олимпиаду в Токио, завоевав бронзовую медаль по каратэ, а теперь будет покорять паркет. 32-летний мужчина не привык проигрывать, поэтому и на "Танцах" будет прилагать максимум усилий, чтобы показать безупречный результат.

Станислав снял видео в тренировочном зале. Сначала он отрабатывал упражнения каратэ, а затем переоделся из кимоно в спортивный костюм и продемонстрировал танцевальные умения. Видео получилось довольно забавным и повеселило публику.

Это то, что шокирует меня самого. Поэтому держимся. Я принимаю вызов "Танцев со звездами"! Встретимся на паркете! Желаю партнерше много терпения,

– написал Горуна под видео.

Станислав не передавал эстафету дальше, а это значит, что он стал последним участником нового сезона "Танцев со звездами", премьера которого состоится 5 сентября.