Олимпиада-2020: People назвал украинскую форму новаторской и одной из лучших

25 августа 2021 , 13:12
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Источник:

People

Американское издание People сделало подборку трендовых и стильных форм стран на Олимпийских играх в Токио. Украинская форма попала в этот перечень. Даже больше: ее назвали новаторской.

32 летние Олимпийские игры в Токио уже закончились, однако издания до сих пор подводят итоги. В частности, авторитетное американское издание People сделало подборку лучших форм Олимпиады-2020.

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Украинскую форму назвали лучшей

Форма украинской сборной также стала одной из лучших и самых стильных по версии издания. Благодаря комфортности одежды ее назвали новаторской.

Новаторский! Украинский наряд был и удобным, и практичным,
– написали на сайте.

Важно, что украинская экипировка получила награду на уровне с другими странами:

  • США,
  • Великобритания,
  • Австралия,
  • Нидерланды,
  • Италия,
  • Канада,
  • Мексика,
  • Хорватия и другие.


Украинцы на открытии Олимпиады-2020 в Токио / Фото Getty Images


Украинцы на открытии Олимпиады-2020 в Токио / Фото Getty Images

Что известно о форме украинской сборной

  • Дизайнеры Национального олимпийского комитета отмечали, что изготавливали наряды в нежных сине-желтых цветах, символизирующих веру и надежду.
  • На спинке ветровок изобразили трезубец и олимпийские кольца. Одежда от марки Peak изготовлена из легких тканей, что соответствовало климатическим условиям Токио.
  • Отметим, что в то же время украинцы не слишком одобрительно восприняли форму в сети. Некоторые писали, что "цвет непонятный", а сам наряд – "неудачный".
Автор: Марія Касій