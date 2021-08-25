Олимпиада-2020: People назвал украинскую форму новаторской и одной из лучших
Источник:People
Американское издание People сделало подборку трендовых и стильных форм стран на Олимпийских играх в Токио. Украинская форма попала в этот перечень. Даже больше: ее назвали новаторской.
32 летние Олимпийские игры в Токио уже закончились, однако издания до сих пор подводят итоги. В частности, авторитетное американское издание People сделало подборку лучших форм Олимпиады-2020.
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Украинскую форму назвали лучшей
Форма украинской сборной также стала одной из лучших и самых стильных по версии издания. Благодаря комфортности одежды ее назвали новаторской.
Новаторский! Украинский наряд был и удобным, и практичным,
– написали на сайте.
Важно, что украинская экипировка получила награду на уровне с другими странами:
- США,
- Великобритания,
- Австралия,
- Нидерланды,
- Италия,
- Канада,
- Мексика,
- Хорватия и другие.
Украинцы на открытии Олимпиады-2020 в Токио / Фото Getty Images
Украинцы на открытии Олимпиады-2020 в Токио / Фото Getty Images
Что известно о форме украинской сборной
- Дизайнеры Национального олимпийского комитета отмечали, что изготавливали наряды в нежных сине-желтых цветах, символизирующих веру и надежду.
- На спинке ветровок изобразили трезубец и олимпийские кольца. Одежда от марки Peak изготовлена из легких тканей, что соответствовало климатическим условиям Токио.
- Отметим, что в то же время украинцы не слишком одобрительно восприняли форму в сети. Некоторые писали, что "цвет непонятный", а сам наряд – "неудачный".