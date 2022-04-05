Оле Цыбульской "приписали" концерт для россиян в Израиле: "Да я лучше под землю провалюсь"

Украинская певица Ольга Цыбульская опровергла очередной фейк от российских пропагандистов. В сети начали распространять информацию о том, что звезда вроде бы выступит для россиян.

Российская пропаганда пытается всеми способами унизить украинцев и украинский шоу-бизнес в частности. В сети и росСМИ начали распространять информацию о том, что звезды планируют выступления для россиян.

Смотрите также Я была нема, – Цыбульская со слезами вспомнила, как не могла дозвониться родителям из Ирпеня

Оли Цыбульской приписали концерт для россиян

Новости с фейковой информацией начали распространять об Оле Цыбульской. Звезда рассказала, что на днях ее концертному агенту пришел запрос на коммерческое выступление в Израиле для украинцев после окончания войны.

Однако впоследствии всю переписку удалили, а скриншоты из нее переделали в фотошопе. Так пропагандисты утверждали, что Цыбульская готова выступать для россиян за 5 тысяч долларов.

Да я лучше сквозь землю провалюсь. Эти с*ки думают, что могут разрушить украинский шоубизнес своей жалкой пропагандой. Х*й,

– прокомментировала это артистка.



Россияне распространяют фейки об Оле Цыбульской / Фото с инстаграма звезды



Удаленная переписка / Фото с инстаграма звезды

Ольга Цыбульская напомнила, что не выступала в России с 2014 года, не ездила на корпоративы. К тому же артистка не может быть столь популярной среди россиян, потому что все ее песни – на украинском.

, что на днях Макс Барских опроверг российский фейк о том, что он вроде бы попал в плен к "своим же нацистам".

Артистка призналась, что подобный вброс произошел с Иваном Дорном. Поэтому она призывала мыслить критично и проверять информацию.