Ходил в военкомат, – Ольга Сумская рассказала, уйдет ли 59-летний Борисюк на фронт

Мужу Ольги Сумской Виталию Борисюку – 59 лет, поэтому он считается еще военнообязанным. Актриса призналась, готов Борисюк идти на фронт, если придется.

Украинская актриса Ольга Сумская остается в Украине с первых дней полномасштабного вторжения. Также и ее муж Виталий, которому в июле исполнилось 59 лет.

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Сумская о мужчине

Актриса рассказала, что Виталий Борисюк военнообязан, и от службы он не уклонялся. Впрочем, ему в этом отказали.

Он ходил в военкомат – как и все, кто обязан это сделать. И к тому времени, когда он пришел, это было 2 недели после начала. Ему сказали, что пока не ко времени, потому что берут только военных. Он готов,

– поделилась Ольга Сумская.

"Тогда в военкомате ему сказали - пока мы вам не даем согласия. Сначала заходят военные, люди, которые учились этой профессии. Виталий - актер, но спортивный человек, владеющий оружием. Если нужно будет, то, конечно, пойдет защищать", – добавила она.

Ольга Сумская призналась, что волнуется за мужчину, но напомнила, что другим женщинам гораздо тяжелее. "Сегодня каждая женщина думает об этом. Но мои мысли не столь важны, как мнения тех женщин, которые потеряли своих мужчин, мужчины которых защищают страну, в горячих точках, под огнем, в окопах. Да, я переживаю, мы, как люди, боимся за своих мужчин. А сколько девушек защищают Украину?! Сколько сейчас уже человеческие жизни потеряны? Мы не слышим этой статистики, но я убеждена, что она страшна".

Интервью Ольги Сумской: смотрите видео