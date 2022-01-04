Не от Тони: Ольга Сумская рассказала, как узнала о романе дочери с российским актером

Старшая дочь Ольги Сумской Антонина живет и развивает карьеру в России. Там она закрутила роман с актером Владимиром Яглычем. Как выяснилось, девушка не призналась маме о новых отношениях, она узнала о них из прессы.

В студенческие годы дочь Ольги Сумской и Евгения Паперного отправилась покорять Москву. В России Антонина построила успешную карьеру и семью с Владимиром Яглычем. Сейчас у пары двое детей – дочь Ева и сын Даниил. Однако в начале романа их отношения были тайной для семейства девушки.

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Как Ольга Сумская узнала о романе дочери с российским актером

Ольга Сумская утверждает, что несмотря на расстояние у них со старшей дочерью близкие отношения. Однако Антонина якобы очень самостоятельна и редко спрашивает совета.

"Тоня прислушивается, но бывают периоды, когда нас никто не спрашивает. И я так тоже поступала. Когда я выходила замуж – и первый, и второй раз, я не спрашивала разрешения, благословения у родителей", – рассказала актриса.

Более того, шесть лет назад Антонина не рассказала матери о романе с будущим отцом своих детей. Сумская узнала об этом из российской прессы.

Я узнала об отношениях Антонины из прессы. Это абсолютно нормально. Она актриса, для меня это приемлемо,

– заявила Ольга Сумская.

В ответ на этот комментарий Антонина пригрозила матери пальцем. Вероятно потому, что они с Владимиром редко выносят личную жизнь на публику и не хотят, чтобы детали их отношений всплывали в СМИ.

Антонина Паперная с любимым Владимиром Яглычем / Фото из инстаграма актрисы

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Стоит заметить, что Ольга Сумская очень поддерживает старшую дочь и даже отбивается от ее хейтеров. Так, актриса отвечала на критику относительно переезда Антонины в Россию. Она объясняла, что в Москву девушка уехала 10 лет назад из-за поступления в Щукинское училище, а после учебы осталась жить там.