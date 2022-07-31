Уже четвертый месяц без работы, – Ольга Сумская о заработке во время войны

После коронавируса артисты снова переживают трудный период – войну. В 2020 году не было работы из-за карантинных ограничений, сейчас – из-за боевых действий. Актриса Ольга Сумская призналась, что уже четвертый месяц она без работы.

Однако в июле все-таки состоялось несколько представлений в поддержку актеров. В интервью 24 каналу Ольга рассказала об этих выходах на сцену и призналась, сколько средств отправили из них в ВСУ.

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На что Ольга Сумская живет во время войны

В июле Сумская отправилась в первый от февраля гастрольный тур. Сейчас актеры сыграли уже 3 спектакля – в Одессе, Белой Церкви, Киеве. Они благодарны зрителям, которые не побоялись и пришли в театры.

"В Одессе, где постоянно "прилетает", мы договорились: если будет сирена, то останавливаем и спускаемся в бомбоубежище, в подвалы. Там есть специальное помещение. Мы работали в театре Водяного, это огромный зал. Перед спектаклем я молилась, чтобы не было сирен, чтобы мы сыграли от начала до конца без этого перерыва. Так и случилось, Слава Богу. Мы смогли это сделать", – рассказала Сумская.

"И на ВСУ – 20 процентов от собрания продюсер отправлял на фронт, для фондов. Это первое, что было заявлено в афише", – подчеркнула Сумская.

Актриса призналась, что собрание за эти представления было небольшим, поскольку сейчас очень трудно собрать концертные залы. После серии терактов в разных городах, когда россияне запускают ракеты в места, где собираются многие люди, страшно посещать публичные мероприятия.

Я извиняюсь, мы сегодня уже четвертый месяц без работы. И те три спектакля, которые мы сыграли… Живем на сбережения, держимся, не падаем духом. Мы понимаем, что сегодня всем сложно. Сегодня нужно быть с людьми. Народные артисты должны быть с народом. И этот наш лозунг сегодня,

– подчеркнула народная артистка.

Интервью с Ольгой Сумской в видеоформате: смотрите видео онлайн