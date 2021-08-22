Ольга Сумская празднует 55-летие: как звезда проводит юбилей – волшебные фото

Украинская актриса Ольга Сумская 22 августа празднует юбилей. Звезде исполнилось 55 лет. Утром ее уже поздравил муж Виталий Борисюк, вручив любимой букет цветов.

22 августа 2021 года знаменитой украинской актрисе Ольге Сумской исполнилось 55 лет. Звезда празднует свой юбилей.

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Ольга Сумская празднует 55-летие

Утром жену трогательно поздравил Виталий Борисюк. Он вручил любимой огромный букет белых роз. Фото с ними звезда показала в инстаграм-сторис.



Ольга Сумская / Фото из инстаграм-сторис

Вечером Ольга Сумская не планирует идти в ресторан – свой день рождения она проведет на сцене. Звезда будет играть в комедии "Сублимация любви" вместе с Виталием Борисюком и Евгением Паперным.

В блоге артистка опубликовала серию фотографий, на которых позирует в роскошном белом платье с вышивкой и объемными рукавами. Фигуру подчеркивал тонкий пояс, завязанный на талии.

Ольга Сумская распустила волосы и уложила их нежными локонами. На лице она сделала макияж. Звезда подчеркнула глаза черными тенями, а губы накрасила персиковой помадой.

Говорят, в свой день рождения надо много мечтать! Начинаю вместе с вами, мои прекрасные друзья! И пусть исполнятся самые сокровенные желания! Быть добру!

– написала Ольга Сумская под фото.



Ольга Сумская / Фото из инстаграма Ольги Сумской



Ольга Сумская / Фото из инстаграма Ольги Сумской

Звезды поздравляют Ольгу Сумскую

В комментариях под публикацией немало украинских знаменитостей и звездных коллег актрисы присоединяются к поздравлениям.