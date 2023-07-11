"Такая роскошная": 56-летняя Ольга Сумская увлекла своими фото без макияжа

Украинская актриса Ольга Сумская продемонстрировала свою природную красоту без косметики. Поклонники отметили, что звезда в свои 56 лет выглядит очень красивой и роскошной.

Актриса показала в Инстаграмме фото, как выглядит утром. Фаны были восхищены ее природной красотой без макияжа.

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Сумская поделилась селфи без фильтров и косметики. Актриса позировала у окна в белой футболке и с распущенными волосами.



Ольга Сумская показала селфи без макияжа / Фото с ее инстаграммы

"Новый день ... Остается надежда ... И вера ... Что все будет хорошо! Вчера снова были в Харькове ... Все эти эмоции в моей душе ... Держимся", – подписала утреннее фото актриса.

Впоследствии звезда также показала фото из автобуса. Она вместе с другими актерами приехала в Харьков давать спектакль.



Ольга Сумская без макияжа / Фото с ее инстаграммы

В свои 56 лет Сумская имеет отличный внешний вид. Поклонники тоже не могли не заметить этого, поэтому выразили свое восхищение звездой в комментариях:

"Вы настоящая",

"Очень хорошая, даже без макияжа, как всегда".

"Вы невероятная красавица".

"Наша милая красавица! Сильная украинская женщина".

"Вы очаровательна",

"Живая красота – всегда самая лучшая".

"Такая крутая! Такая роскошная! Такая родная".

"Немножко уставшая, но такая красивая".

"Вы такая роскошная".

Кстати, с возрастом Сумская почти не изменилась. Ранее актриса поделилась архивной фотографией со своим мужем, на которых показала, какими они были в начале отношений – в 1991 году.



Ольга Сумская с мужем 22 года назад / Фото с ее инстаграм-сторис

В то же время в комментариях актрисы отличились и хейтеры. Они снова вспомнили Сумской, что дочь живет в России: "Надежда, вера и дочь в России, которая молчит о войне в Украине", – пишут подписчики.

К слову, 8 июля Ольга Сумская показала фото с Валерием Залужным. Она опубликовала фотографию в соцсети, чтобы поздравить Главнокомандующего ВСУ с днем рождения. "Многие годы, Валерий Федорович, наш железный генерал. Божьей защиты! Обнимаем всем сердцем! Вместе до победы!", - написала она.