"Такая роскошная": 56-летняя Ольга Сумская увлекла своими фото без макияжа
Источник:Ольга Сумская
Украинская актриса Ольга Сумская продемонстрировала свою природную красоту без косметики. Поклонники отметили, что звезда в свои 56 лет выглядит очень красивой и роскошной.
Актриса показала в Инстаграмме фото, как выглядит утром. Фаны были восхищены ее природной красотой без макияжа.
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Сумская поделилась селфи без фильтров и косметики. Актриса позировала у окна в белой футболке и с распущенными волосами.
Ольга Сумская показала селфи без макияжа / Фото с ее инстаграммы
"Новый день ... Остается надежда ... И вера ... Что все будет хорошо! Вчера снова были в Харькове ... Все эти эмоции в моей душе ... Держимся", – подписала утреннее фото актриса.
Впоследствии звезда также показала фото из автобуса. Она вместе с другими актерами приехала в Харьков давать спектакль.
Ольга Сумская без макияжа / Фото с ее инстаграммы
В свои 56 лет Сумская имеет отличный внешний вид. Поклонники тоже не могли не заметить этого, поэтому выразили свое восхищение звездой в комментариях:
- "Вы настоящая",
- "Очень хорошая, даже без макияжа, как всегда".
- "Вы невероятная красавица".
- "Наша милая красавица! Сильная украинская женщина".
- "Вы очаровательна",
- "Живая красота – всегда самая лучшая".
- "Такая крутая! Такая роскошная! Такая родная".
- "Немножко уставшая, но такая красивая".
- "Вы такая роскошная".
Кстати, с возрастом Сумская почти не изменилась. Ранее актриса поделилась архивной фотографией со своим мужем, на которых показала, какими они были в начале отношений – в 1991 году.
Ольга Сумская с мужем 22 года назад / Фото с ее инстаграм-сторис
В то же время в комментариях актрисы отличились и хейтеры. Они снова вспомнили Сумской, что дочь живет в России: "Надежда, вера и дочь в России, которая молчит о войне в Украине", – пишут подписчики.
К слову, 8 июля Ольга Сумская показала фото с Валерием Залужным. Она опубликовала фотографию в соцсети, чтобы поздравить Главнокомандующего ВСУ с днем рождения. "Многие годы, Валерий Федорович, наш железный генерал. Божьей защиты! Обнимаем всем сердцем! Вместе до победы!", - написала она.