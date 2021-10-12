Ольга Сумская показала образ из 90-х, в котором снимается в фильме Остапчука

Ведущий Владимир Остапчук решил попробовать себя в роли продюсера и собрал звезд на съемки фильма "Любовь и блогеры". Одну из главных ролей в комедии получила Ольга Сумская. Кого она сыграет, и как выглядит ее героиня, узнавайте дальше.

Три недели назад стартовали съемки украинского кино "Любовь и блогеры", продюсерами которого стали Владимир Остапчук и Евгений Таллер. На съемочную площадку они пригласили звезд инстаграма и именитых актеров. Среди них 55-летняя народная артистка Ольга Сумская.

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Образ Ольги Сумской в фильме Владимира Остапчука

В комедийном фильме про блогеров звезда сыграет госпожу Тамару – директора клуба в городе Кагаплик.

Давно я не играла таких ярких женщин. Итак, директор клуба госпожа Тамара, город Кагаплик. Очень приятно,

– заявила Ольга Сумская.

Ее образ и впрямь ярок. В кадре актриса появилась с объемной прической и модной в 90-х челкой. Синее платье и бордовый пиджак она довершила меховым болеро и, кажется, всеми возможными аксессуарами – серьгами, колье, брошью и диадемой. Не меньшего внимания достоин макияж Ольги Сумской. На ее лице насыщенные синие тени в тон к платью и розовая помада.

"Кайфую тут с командой! Какие они замечательные", – поделилась Сумская.

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Заметим, к съемкам фильма "Любовь и блогеры" Остапчук приобщил жену Кристину Горняк. В комедии она сыграла своенравную секретаршу Нину. Это ее первая роль в кино.

Эффектный образ Ольги Сумской из 90-х оценили ее звездные друзья – Леся Никитюк, Иванна Онуфрийчук, Наталья Денисенко, Екатерина Бужинская и другие. Тогда как фаны сравнили актрису с Ириной Аллегровой, Людмилой Гурченко и даже с Мэрилин Монро: