Ольга Сумская показала, как с дочкой украсила елку к праздникам: потешные видео
Источник:инстаграм Ольги Сумской
Известная украинская актриса Ольга Сумская в последние дни перед Новым годом украсила елку. Вместе с дочкой она вдохновлялась праздничной музыкой и создала рождественскую атмосферу в доме.
Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась яркими и веселыми видео с поклонниками. Звезда продемонстрировала, как украшала елку.
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Ольга Сумская украсила елку
Знаменитость создала праздничную атмосферу в доме за несколько дней до Нового года. Она украшала елку вместе с дочкой Аней. В процессе звездная мамочка с дочкой вдохновлялись рождественскими и новогодними хитами.Заметим, редакция LifeStyle 24 подобрала лучшие рождественские и новогодние хиты для праздничного настроения. Предлагаем создать особую атмосферу, перейдя по ссылке.
В конце видео Ольга Сумская показала готовую елку, украшенную разноцветными игрушками, гирляндами и шариками.
Готовимся с Виталием и Анной к Новому году! Наряжали с Аней сами... А у вас как? Всем праздничного настроения друзья,
– пожелала
Для просмотра всех видео листайте справа:
Потешные видео актрисы покорили сеть. Поклонники оценили праздничную елку Ольги Сумской в комментариях:
- "Красивая елка и все вы";
- "Настроение сразу праздничное";
- "Невероятные";
- "Супер, молодцы. Игрушки на елке чудесные";
- "Чудесные";
- "Мои поздравления!!! Елка чудесная! Ваше настроение! Супер!";
- "Какие вы молодцы, настроение у всех новогоднее, елка сияет, настоящий праздник";
- "Молодцы, хорошие супруги".