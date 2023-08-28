Была брюнеткой: Сумская поделилась кадрами 41-летней давности – как актриса выглядела в 16 лет

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась архивными кадрами. Она опубликовала фото из Полтавы, сделанное в 1982 году и повторив его в 2023 году.

Кроме того, знаменитость распространила фотографию своей дочери Анны Борисюк с того же места. Звездная мама и дочь оказались очень похожими.

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Ольга Сумская показала, как выглядела в 16 лет

Актриса опубликовала фотографии, сделанные на фоне памятника Николаю Гоголю в Полтаве. На первом фото она предстала в элегантном образе. 16-летняя Ольга позировала в юбке, блузке и пиджаке. К своему аутфиту она добавила изящную подвеску, серьги и сумку. Что интересно, раньше Сумская была брюнеткой.

Сегодня же актриса выглядела не менее привлекательно. Она была одета в черную футболку, поверх которой надела белый кардиган. Из аксессуаров она подобрала минималистичное ожерелье.

Ольга Сумская в 1982 году и сегодня / Скриншот из инстаграмм-сторис:

Кроме того, звезда сделала коллаж со своим фото, когда ей было 16 лет, и с фотографией своей 21-летней дочери. Анна сделала похожую позу, как у мамы и была одета в футболку с принтом с Лесей Украинкой.



Ольга Сумская и ее дочь / Скриншот из инстаграмм-сторис

К слову, 22 августа Ольга Сумская отпраздновала 57-летие. С праздником актрису поздравили самые родные – муж Виталий Борисюк и дочь Анна. Они вручили имениннице большой букет роз и праздничные шарики.