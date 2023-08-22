Ольге Сумской – 57: актриса показала милые фото, как ее поздравили муж и дочь
Источник:Ольга Сумская
Украинская актриса Ольга Сумская сегодня отмечает день рождения. Ее поздравили с 57-летием мужчина и дочь.
Известная украинская актриса Ольга Сумская 22 августа отмечает день рождения – ей исполнилось 57 лет. Ее поздравляют в сети поклонники и коллеги.
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Ольга Сумская отмечает 57-летие
С праздником актрису также поздравили самые родные – муж Виталий Борисюк и дочь Анна. Они вручили имениннице большой букет роз и праздничные шарики.
Счастье. Спасибо, мои родные,
– написала Ольга Сумская.
Сумская празднует 57-летие / Фото с инстаграм-сториз
Сумская празднует 57-летие / Фото с инстаграм-сториз
В инстаграме Ольгу Сумскую уже поздравили звездные друзья: Екатерина Кухарь, Оля Полякова и многие другие.
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