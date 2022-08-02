Было столько планов, – Сумская призналась, о чем договорилась с Писанкой за три недели до ее смерти

Легендарная Руслана Писанка умерла 19 июля 2022 года от агрессивной формы рака. Даже звездная подруга Ольга Сумская не знала о ее тяжелой болезни. Они переписывались за три недели до трагедии и строили планы на будущее.

В эксклюзивном интервью 24 каналу народная артистка Ольга Сумская поделилась воспоминаниями о подруге Руслане Писанке, внезапная смерть которой шокировала всю страну. Она призналась, что ожидала возвращения подруги из Германии, чтобы воплотить давнюю мечту.

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Я получила от Русланы недавно, недели три назад, смс, что все будет хорошо… Русланочка написала мне, что как только она вернется, мы обязательно должны почитать новую пьесу и сделать ее на наш дуэт. Мы давно уже мечтали сыграть вдвоем,

– призналась Ольга Сумская.

"Было столько планов, и так все внезапно оборвалось. Господи, светлая ей память. Наша прекрасная, неповторимая Руслана Игоревна", – эмоционально добавила актриса.

Ольга Сумская с Русланой Писанкой / Фото из инстаграма актрисы

Здесь следует напомнить, что за несколько дней после смерти Русланы Писанки Ольга Сумская показала последнее сообщение от нее. Актриса и словом не обмолвилась о раке, а написала только об операции на ноге, травмированной в феврале во время представления в Доме офицеров в Киеве.

"Оля, мечтаю и в жизни, и на сцене носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому", – говорила Писанка Сумской.

Прощание с Русланой Писанкой было запланировано на 10:00 2 августа 2022 года в городе Кайзерслаутерн в Германии. О похоронах в Киеве муж актрисы Игорь Исаков обещал сообщить позже.