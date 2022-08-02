В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу народна артистка Ольга Сумська поділилася спогадами про подругу Руслану Писанку, раптова смерть якої шокувала всю країну. Вона зізналася, що чекала на повернення подруги з Німеччини, щоб втілити давню мрію.

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Я отримала від Руслани нещодавно, тижні три тому, смс-ку, що все буде добре… Русланочка написала мені, що як тільки вона повернеться, ми обов'язково маємо почитати нову п'єсу і зробити її на наш дует. Ми давно вже мріяли зіграти вдвох,

– зізналася Ольга Сумська.

"Було стільки планів, і так усе зненацька обірвалося. Господи, світла їй пам'ять. Наша прекрасна, неповторна Руслана Ігорівна", – емоційно додала акторка.

Ольга Сумська з Русланою Писанкою / Фото з інстаграму акторки

Тут варто нагадати, що за кілька днів після смерті Руслани Писанки Ольга Сумська показала останнє повідомлення від неї. Акторка й словом не обмовилася про рак, а написала лише про операцію на нозі, яку травмувала у лютому під час вистави в Будинку офіцерів у Києві.

"Олю, мрію і в житті, і на сцені носитися з колишньою спритністю. Прагну до цього", – казала Писанка Сумській.

Увага! Прощання з Русланою Писанкою було заплановане на 10:00 2 серпня 2022 року в місті Кайзерслаутерн у Німеччині. Про похорон у Києві чоловік акторки Ігор Ісаков обіцяв повідомити згодом.