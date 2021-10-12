Ольга Горбачева призналась, почему рассорилась с Ириной Билык

В гражданском браке с Ириной Билык Юрий Никитин жил до женитьбы на Горбачевой. На удивление, его бывшая и теперешняя долгое время были подругами. Звезды рассорились семь лет назад, когда Ольга публично посмеялась над певицей.

Все произошло в 2014 году. Ольга Горбачева как ведущая музыкальной премии YUNA позволила себе шутить над Ириной Билык, когда ее не было в зале.

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"Конечно, шутку передали в третьем контексте. Было что-то о ее молодых мужчинах, но ведь это правда. Я же не раскрыла украинцам страшную тайну", – отметила жена Никитина.

На насмешки коллеги Ирина Билык отреагировала публично – написала открытое письмо в фейсбуке. В резкой заметке она посоветовала Горбачевой повторить ее успех, а тогда "блистать интеллектом".

"Уж не знаю, то ли сценаристы церемонии были в ударе, то на Горбачеву снизошло вдохновение, и все шутки в мой адрес были импровизацией. Но пусть ведущая соберет 15 концертных залов подряд и тогда блещет интеллектом", – говорилось в заметке.

Я не поняла, почему, если можно мне позвонить и сказать: "Коза, что ты обо мне шутила? Мне неприятно". Это было бы приятнее, чем публичные обвинения,

– призналась Ольга Горбачева.



Ирина Билык и Ольга Горбачева / Фото из социальных сетей

После публичного конфликта певицы разругались навсегда. Однако жена Юрия Никитина по-прежнему хорошо отзывается об Ирине Билык и не ревнует ее к мужу.

"Для меня Ира – это большая артистка. У меня даже нет такой ассоциации, что она девушка того босяка, который играл на бас-гитаре", – рассказала Ольга Горбачева.