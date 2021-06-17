Нереальный и надежный друг: Ольга Фреймут весело поздравила Комарова с днем рождения

Украинская телеведущая Ольга Фреймут "не прошла мимо" дня рождения своего коллеги Дмитрия Комарова и поздравила его с 38-летием. Она прикрепила снимок, где лежит с ним в жару на лежаках, примерив теплые зимние вещи.

У Оли Фреймут немного друзей-журналистов, впрочем, Комарова считает одним из самых близких. Похоже, он даже привозит ей подарки из путешествий по миру, ведь один из таких телеведущая примерила для совместного фото.

К слову Дмитрий Комаров показал оригинальный подарок жены на день рождения

Звезда надела теплые перчатки, а также обувь и шапку из густой белой шерсти. Вероятно, такие сувениры Дмитрий привез ей из горных стран в Азии.

Дима, с днем рождения! У нас с тобой столько веселых воспоминаний. Иногда мне кажется, что ты – литературный персонаж Джека Лондона, Даниэля Дефо. Нереальный и надежный друг! Будь счастливым. P.S. Фото давнее, на мне подарки от Димы, которые он привез из далеких далей. На улице жара 30 градусов,

– поделилась Фреймут.

В комментариях именинник-Дмитрий уже отреагировал на поздравление звездной подруги: "Красивое поздравление. Спасибо, Оля".

Как Комаров празднует день рождения

В своем инстаграме Комаров поделился, что вместе с женой Александрой Кучеренко он отправился на один день в Одессу. Там она ему подарила торт с его фигуркой, которая вроде бы шагает по миру с рюкзаком. Сам Дмитрий признался, что не чувствует себя на 38 лет, а где-то всего на 20.

"Изменился ли я? Мой стиль жизни, конечно же, меняет. Порог страха сместился, напугать практически невозможно. Внештатных ситуаций столько, что выработался рефлекс принимать решения мгновенно – в моей работе по-другому нельзя. Особенно сильно сместился порог способности удивляться. Поэтому с каждой программой мне приходится искать сюжеты все глубже, чтобы продолжать удивляться. Только удивившись сам, я смогу снимать сюжеты и удивлять вас. Так незаметно меняется проект, гармонично взрослея вместе со мной, – поделился мыслями в свой день рождения журналист".

В комментариях его уже поздравили звездные друзья Анатолий Анатолич, Владимир Остапчук, Маричка Падалко.