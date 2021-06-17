Оля Фреймут має небагато друзів-журналістів, втім, Комарова вважає одним з найближчих. Схоже, він навіть привозить їй подарунки з подорожей світом, адже один з таких телеведуча приміряла для спільного фото.

Зірка одягнула теплі рукавички, а також взуття та шапку з густої білої шерсті. Ймовірно, такі сувеніри Дмитро привіз їй із гірських країн в Азії.

Діма, з днем народження! У нас з тобою стільки веселих спогадів. Іноді мені здається, що ти – літературний персонаж Джека Лондона, Даніеля Дефо. Нереальний і надійний друг! Будь щасливим. P.S. Фото давнє, на мені подарунки від Діми, які він привіз з далеких далей. На вулиці спека 30 градусів,

– поділилась Фреймут.

У коментарях іменинник-Дмитро вже відреагував на привітання зіркової подруги: "Красиве привітання. Дякую, Олю".

Як Комаров святкує день народження

У своєму інстаграмі Комаров поділився, що разом з дружиною Олександрою Кучеренко він відправився на один день в Одесу. Там вона йому подарувала торт з його фігуркою, яка начебто крокує світом з наплічником. Сам Дмитро зізнався, що не почуває себе на 38 років, а десь всього на 20.

"Чи змінився я? Мій стиль життя, звичайно ж, змінює. Поріг страху змістився, налякати практично неможливо. Позаштатних ситуацій стільки, що виробився рефлекс приймати рішення миттєво – в моїй роботі по-іншому не можна. Особливо сильно змістився поріг здатності дивуватися. Тому з кожною програмою мені доводиться шукати сюжети все глибші, щоб продовжувати дивуватися. Тільки здивувавшись сам, я зможу знімати сюжети і дивувати вас. Так непомітно змінюється проєкт, гармонійно дорослішаючи разом зі мною, – поділився думками у свій день народження журналіст".

У коментарях його вже привітали зіркові друзі Анатолій Анатоліч, Володимир Остапчук, Марічка Падалко.