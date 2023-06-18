Украинская ведущая Ольга Фреймут из-за российского вторжения остается в Лондоне. На днях она с организацией Spilka провела событие, где собрала британских и украинских юристов, политиков и бизнесменов.

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На прошедшем состоялся благотворительный аукцион, средства с которого пойдут на нужды ВСУ, как сообщила Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут в стильном образе на закате

Для происшествия телеведущая предстала в элегантном образе. Она выбрала изумрудное атласное платье с V-образным вырезом.

Черный жакет от украинского бренда JJSQUEE стал не только дополнением образа, но и "совершил фурор", как говорит Оля Фреймут. Особенность наряда в том, что она украшена ручной вышивкой. Блестящими камнями вышит название Киева на английском и листья каштана.

Ольга Фреймут уложила волосы в локоны и сделала вечерний макияж с акцентом на губах.



Ольга Фреймут / Фото из инстаграма Ольги Фреймут