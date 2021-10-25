Ольга Фреймут показала новое фото перед эфиром "Танцев со звездами"
Источник:инстаграм Ольги Фреймут
Украинская телеведущая Ольга Фреймут вернулась на паркет "Танцев со звездами". Перед началом эфира она сфотографировалась за кулисами в элегантном аутфите.
Ольга Фреймут вернулась на главный паркет страны в 8 выпуске "Танцев со звездами". Перед прямым эфиром над образом ведущей работали визажисты и их работу она показала в инстаграме.
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Новый look Ольги Фреймут
Телеведущая позировала в гримерке на фоне белой стены. Она предстала перед камерой в синих джинсах и черной атласной блузке с цветочным принтом.
Но основной акцент на фото сделала на макияже и прическе. Роскошные волосы Ольги уложили ровно, веки накрасили коричневыми тенями, на губы нанесли красную помаду и подчеркнули красоту коррекцией лица. Такой образ телеведущей подчеркнул ее женственность и элегантность.
В макияже по случаю эфира "Танцев со звездами". Как вам?
– поинтересовалась Фреймут у "фолловеров".
Ольга Фреймут / Фото из инстаграма телеведущей
Поклонники Ольги не оставили ее без ответов и засыпали комплиментами.
- "Очень подходит такой макияж!"
- "Эталон красоты!"
- "Вам идет!"
- "Роскошная женщина! Ярко, жарко, феерично!"