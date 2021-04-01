Украинская телеведущая Ольга Фреймут удивила поклонников. В инстаграм-сториз она рассказала, какие ругательные слова употребляет во время высказывания. Звезда отметила, что может сказать "уважаемая", "зараза", а также нецензурное слово, начинающееся на букву "б".

В сети Ольга часто делится советами касающиеся этикета. На личной странице в Инстаграме она отвечала на вопросы подписчиков на эту тему. Знаменитость удивила, когда заявила, что иногда лучше всего материться.

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Любимые ругательные слова Ольги Фреймут

Телеведущую спросили, какие 3 матерные слова она употребляет чаще всего во время высказываний. Женщина отметила, что в основном, когда есть потребность, то говорит "уважаемая" или "зараза". А когда стремится четко выразить мысль, донести ее, когда переполняет злость, тогда употребляет матерное слово, начинающееся на букву "б".

Фреймут добавила, что обычно ругается тогда, когда никто не слышит. Все-таки она старается соблюдать правила этикета и подбирать вежливые слова.

Иногда лучше материться чем быть коварным человеком,

– подытожила Ольга.

Ольга Фреймут о любимых ругательных словах: смотрите видео онлайн