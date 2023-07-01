Первой рассказала о болезни: Олег Винник честно ответил, обижается ли на Олю Полякову

Оля Полякова одна из первых заговорила о проблемах Олега Винника со здоровьем. Артист признался, обижен ли на нее, и с какими еще коллегами общался.

Украинский певец Олег Винник после 24 февраля 2022 года начал все реже появляться в соцсетях. О нем прежде спрашивали у коллег – тогда Оля Полякова призналась, что у артиста проблемы со здоровьем.

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Олег Винник о звездных коллегах

Олег Винник сообщил, что не сердится на Олю Полякову, ведь она смолчала, от какой именно болезни лечится певец.

Я с ней созванивался в начале войны и рассказывал об этом. И она ясно понимает, что это. Она не говорит, что это – потому что это не нужно. Это коллегиальность и понимание. И слава Богу, что он остается тем человеком, который достоин, знает, что говорить,

– заметил Винник.

Артист добавил, что на протяжении войны каждый мог позвонить по телефону и "достучаться" до него. В частности, он общался с Тиной Кароль. Также пол года назад ему писал Слава Демин – спрашивал по поводу интервью.

"Я сказал, что не могу по состоянию здоровья. Не спрашивал ничего, я подумал – хорошо, спасибо, что не занимается пиарами. Потом время проходит и он бросает голосовое: Олег, там такой бум, что-то о тебе валят, а я твой друг и хочу поговорить. Тогда приходят мне ссылки, где он говорит обо мне и сыне. Я еще говорю: "Господи, Слава, почему я не могу жить нормально?"".

Олег Винник также ответил, есть ли артисты-коллеги, о которых он изменил свое мнение: "Я изменил, но как-то не хочу в это верить, знаю, откуда ноги растут".

Интервью с Олегом Винником: смотрите видео онлайн

Заметим, ранее 24 Канал собрал, что украинские звезды говорили об Олеге Виннике за время его молчания: