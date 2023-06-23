Волчицы активизировались: неоднозначная реакция сети на долгожданное интервью Олега Винника
В первый раз за время полномасштабной войны Олег Винник дал интервью. Перед премьерой разговора было много инсайдов и обсуждений в сети. Мы проанализировали, как общественность реагирует на откровение артиста.
Есть немало украинцев, осуждающих кумира миллионов за отсиживание за границей, в то время как в Украине продолжается кровопролитная война. Однако преданные поклонники Винника выражают ему свою поддержку и любовь.
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Как сеть реагирует на первое интервью Олега Винника
В этом интервью Олег признался, что действительно находится в Берлине. Там он длительное время лечит редкую болезнь, которая приблизительно у 2% населения Германии. Однако выехал Олег за границу уже после начала полномасштабного вторжения – 26 февраля. В том числе и из-за этого на него полилась волна хейта.
- "Когда-то уважала, любила его творчество, считала, что он умный человек. А сейчас просто противно".
- "Он сожалеет, что не с оружием в руках. Зачем жалеть, если можно все исправить? На передовой нужны люди. А что это за высказывание, что каждый должен быть на своем месте? Кто эти места определяет? Ребята, защищающие Украину, они этого хотели? Они бросили свою работу, свои семьи и пошли защищать. А этот подонок места определяет!".
- "Фраза "каждый должен заниматься тем, чем умеет" – это пренебрежительно перед теми, кто не был военным, занимался другим, но пошел защищать. Или забрали. Да, деньги тоже нужны. Но эту фразу используют все, кто каким-то чудом уехал или избежал мобилизации. Это несправедливо!".
- "Лучше молчал бы дальше, потому что слушать эти "хихикания" в спокойной студии, когда в стране гибнут ребята на фронте, не хочется".
- "После NK было трудно найти кринжевое интервью, но снизу постучал Олег Винник".
Однако в отличие от интервью Насти Каменских, под видео разговора журналистки с Олегом Винником есть немало положительных комментариев.
- "Мы понимаем вас, Олег. Вы для нас – настоящий мужчина, который делает свое дело. Желаем вам крепкого здоровья, ждем новых хитов".
- "Никогда не верила грязи о Виннике. Все просто и искренне. Спасибо!".
- "Спасибо, Олег, за искренние, открытые ответы на все вопросы. Невероятно рада вас видеть и слышать. Низкий поклон и большая благодарность за непосильную помощь нашим ребятам! Здоровье и вдохновение вам! Мы еще споем и потанцуем на ваших концертах в Украине".
- "Олег сказал правильно, я с ним соглашаюсь. Он помогает нашим военным средствам, не кичится этим, как многие другие".
- "Очень уважаю Олега. Спасибо ему за помощь ВСУ! Олег, мы тебя ждем! Не обращай внимания на комментарии людей, которые тебя не стоят! Все будет Украина!".
Интервью Олега Винника: смотрите видео онлайн
Напомним, перед выходом интервью общавшаяся с Винником журналистка опубликовала краткий анонс, в котором артист заявил, что сожалеет только об одном – что не с оружием в руках на передовой. Однако все это время он не в Украине, а за границей. Не почувствовал, что такое война, воздушные тревоги, ракеты. Похоже, что кумир миллионов не собирается возвращаться на родину.