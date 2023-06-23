Волчицы активизировались: неоднозначная реакция сети на долгожданное интервью Олега Винника

В первый раз за время полномасштабной войны Олег Винник дал интервью. Перед премьерой разговора было много инсайдов и обсуждений в сети. Мы проанализировали, как общественность реагирует на откровение артиста.

Есть немало украинцев, осуждающих кумира миллионов за отсиживание за границей, в то время как в Украине продолжается кровопролитная война. Однако преданные поклонники Винника выражают ему свою поддержку и любовь.

Вас может заинтересовать "Актриса без Оскара": как Настю Каменских раскритиковали за фальшивость на интервью Ефросининой

Как сеть реагирует на первое интервью Олега Винника

В этом интервью Олег признался, что действительно находится в Берлине. Там он длительное время лечит редкую болезнь, которая приблизительно у 2% населения Германии. Однако выехал Олег за границу уже после начала полномасштабного вторжения – 26 февраля. В том числе и из-за этого на него полилась волна хейта.

"Когда-то уважала, любила его творчество, считала, что он умный человек. А сейчас просто противно".

"Он сожалеет, что не с оружием в руках. Зачем жалеть, если можно все исправить? На передовой нужны люди. А что это за высказывание, что каждый должен быть на своем месте? Кто эти места определяет? Ребята, защищающие Украину, они этого хотели? Они бросили свою работу, свои семьи и пошли защищать. А этот подонок места определяет!".

"Фраза "каждый должен заниматься тем, чем умеет" – это пренебрежительно перед теми, кто не был военным, занимался другим, но пошел защищать. Или забрали. Да, деньги тоже нужны. Но эту фразу используют все, кто каким-то чудом уехал или избежал мобилизации. Это несправедливо!".

"Лучше молчал бы дальше, потому что слушать эти "хихикания" в спокойной студии, когда в стране гибнут ребята на фронте, не хочется".

"После NK было трудно найти кринжевое интервью, но снизу постучал Олег Винник".

Однако в отличие от интервью Насти Каменских, под видео разговора журналистки с Олегом Винником есть немало положительных комментариев.

"Мы понимаем вас, Олег. Вы для нас – настоящий мужчина, который делает свое дело. Желаем вам крепкого здоровья, ждем новых хитов".

"Никогда не верила грязи о Виннике. Все просто и искренне. Спасибо!".

"Спасибо, Олег, за искренние, открытые ответы на все вопросы. Невероятно рада вас видеть и слышать. Низкий поклон и большая благодарность за непосильную помощь нашим ребятам! Здоровье и вдохновение вам! Мы еще споем и потанцуем на ваших концертах в Украине".

"Олег сказал правильно, я с ним соглашаюсь. Он помогает нашим военным средствам, не кичится этим, как многие другие".

"Очень уважаю Олега. Спасибо ему за помощь ВСУ! Олег, мы тебя ждем! Не обращай внимания на комментарии людей, которые тебя не стоят! Все будет Украина!".

Интервью Олега Винника: смотрите видео онлайн

Напомним, перед выходом интервью общавшаяся с Винником журналистка опубликовала краткий анонс, в котором артист заявил, что сожалеет только об одном – что не с оружием в руках на передовой. Однако все это время он не в Украине, а за границей. Не почувствовал, что такое война, воздушные тревоги, ракеты. Похоже, что кумир миллионов не собирается возвращаться на родину.