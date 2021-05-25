Евровидение – для стран третьего мира, – Олег Скрипка скептически высказался о конкурсе

Украинский исполнитель Олег Скрипка в новом интервью поделился мыслями по поводу музыкального конкурса Евровидение, который прогремел на прошлой неделе. По мнению артиста, этому конкурсу уделяют слишком много внимания в Украине из-за "комплекса неполноценности".

Олег Скрипка не скрывает, что является критиком музыкального конкурса. Он отметил, что на бюджет Евровидения мог бы 115 лет проводить фестиваль "Країна мрій", организатором которого когда-то был.

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Артист добавил, что Украина не получила никакого эффекта от Евровидения, которое на днях завершилось.

Мы что, стали мегаизвестными и все сказали: "Украина – круто"? Наоборот, такие вещи, как Евровидение – для стран третьего мира. Это комплекс неполноценности – носиться с Евровидением, как с писаной торбой. Страны, которые себя уважают, к примеру, Великобритания или Франция – они не знают, что это такое,

– прокомментировал Скрипка.

Он добавил, что в этих странах происходят "собственные конкурсы виртуозов, фестивали этнической, симфонической музыки, балет и тому подобное" и им нет никакого дела до "попсы".

"А у нас на попсу молятся. Это означает, что общий уровень государства и населения очень низкий. У нас страна очень высокого потенциала и очень низкой реализации. Мы напоминаем каких-то туземцев, которые живут на культурных, духовных самородках и вообще не осознают, что такое реальные ценности современного общества", – убежден певец.

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Что раньше Скрипка говорил о Евровидении?

Как сообщают в "Википедии", в 2009 году группа принимала участие в Нацотборе на Евровидение, однако снялась с конкурса накануне полуфинала из-за незаинтересованности потенциальных спосоров. Тогда Евровидение проводили в Москве.

"Мы отказываемся от Евровидения. Мы туда не едем. Не имеем возможности", – говорил тогда Скрипка.

В 2016 году, когда победу на Нацотборе одержала Джамала, Скрипка был убежден, что на Евровидении в Стокгольме за нее не будут голосовать. К слову, артистка одержала победу и привезла Евровидение в Украину.

"Я не следил за национальным отбором в этом году, слушаю другую музыку, но мои прогнозы сбылись. Я думал, что поедет Джамала, – так и получилось. Она – сильный исполнитель. Политический момент очень важен: крымчанка – и поет о Крыме. Это – правильный посыл. Но я не уверен, что слушатели, которые смотрят "Евровидение", а это в основном домохозяйки и геи, будут голосовать за песню о Крыме. Мы помним неприятный инцидент в 2005 году с группой "Гринджолы" с песней "Разом нас багато, нас не подолати". Мир ее не принял", – говорил лидер "ВВ" в интервью изданию "Гордон".