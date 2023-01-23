Олег Скрипка ответил, готов ли уехать на фронт

Украинский музыкант Олег Скрипка не раз ездил на прифронтовую территорию и давал концерты военным. Сейчас на фронте находится его гитарист Евгений Рогачевский. Сам артист говорит, что при вручении повестки готов взять оружие в руки.

В эксклюзивном интервью Олега Скрипки для 24 Канала лидер "Вопли Видоплясова" прокомментировал, готов ли он и его музыканты сменить инструменты на оружие и уйти на фронт.

Читайте полностью Мой коллектив всегда был недооценен, – интервью с Олегом Скрипкой о России, гастролях и войне.

Безусловно, если потребуется, то мы все пойдем на фронт. Но нужно, чтобы страна существовала, чтобы работала экономика. Нам нужны электрики, бухгалтеры, экономисты и все другие специальности. Но когда будет необходимость, мы, конечно же, все пойдем на фронт,

– говорит Скрипка.

В частности, он вспомнил о своем гитаристе Евгении, у которого была контузия, но он уже планирует возвращаться на фронт. Говорит, что он рассказал о буднях военной службы, но Олег убежден, что "с гитарой он все-таки эффективнее".

"Концертами в Украине мы собирали средства на помощь подразделению нашего гитариста Евгения Рогачевского. Уже три раза присылали им партии помощи, теперь еще раз. У Евгения была контузия, но он снова возвращается на фронт", – добавил мужчина.

Напомним, что несколько дней назад Тарас Цимбалюк, звезда "Поймать Кайдаша" и "Кофе с кардамоном", получил повестку в военкомат. Он уже прошел медкомиссию и ждет своей очереди на службу.