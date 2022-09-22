Мой бизнес был в россии, я много зарабатывал, – Скрипка шокировал признанием о своих заработках

Фронтмен группы ВВ Олег Скрипка рассказал, что сейчас проедает деньги, заработанные в россии. Он заявил, что его бизнес был в основном в стране-агрессорке, а только потом разъяснил – до 2014 года.

В интервью Алине Доротюк Олег Скрипка рассказал, на какие деньги живет во время войны. Он проговорился о бизнесе в россии. Эти его слова могли перерасти в скандал, если бы интервьюерка вовремя не уточнил, до какого года он функционировал.

К теме Олег Скрипка ответил, почему в Германии толеруют Ани Лорак, а украинцев называют фашистами

Олег Скрипка шокировал признанием о бизнесе в россии

Мой бизнес был в основном в россии. Я брал эти российские средства, и инвестировал в фестивали "Країна мрій", "Рок Січ", "Вечорниці". Это была моя схема. Я хотел, чтобы именно россияне инвестировали в украинскую культуру, и они это делали,

– рассказал Олег Скрипка.

Лишь после вопроса журналистки звезда уточнил, что бизнес, о котором он говорит, – это всего-навсего концерты группы "Вопли Видоплясова". И работал он только до 2014 года.

"Я зарабатывал очень много, очень. В 2014 году у нас был один концерт или в январе, или в феврале. И он был в клубе "Космонавт" в Питере. Это был биток, нереально мы собрали и очень хорошо сыграли. И у меня было такое ощущение, что я последний раз на территории россии", – вспомнил лидер ВР.

Как Олег Скрипка зарабатывает сейчас

Сейчас Олег Скрипка живет на авторские и суточные, которые получает на благотворительных концертах за рубежом. Кроме того, он сдает в аренду свою недвижимость в Киеве.

Мы ездим с концертами. Средства передаем на благотворительность, но у нас есть суточные, это 50-100 евро. Мы живем на суточные, что-то удается отложить. И у меня есть недвижимость в Киеве – дом моих родителей, наша старая квартира. Там люди съехали, но сейчас потихоньку возвращаются, будем сдавать. Какая-то копеечка капает,

– честно рассказал артист.

Полное интервью Олега Скрипки: смотрите видео онлайн (о бизнесе в россии – на 51:30)